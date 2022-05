DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game - Le jeu totalement WTF de Gibier Games aura le droit à une version physique

Sorti en novembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game est un de ces jeux totalement WTF venus tout droit du Japon. Gibier Games vient de signer un partenariat avec Merge Games pour proposer ce titre unique en version physique en août prochain sur Nintendo Switch et PS4 au prix de 34,99€. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

DEEEER Simulator est un jeu dans lequel vous incarnez un cerf ordinaire, un cerf de tous les jours.

Utilisez votre cou extensible, vos bois mortels et tout ce qu'un cerf a dans son arsenal pour traverser la ville. Batifolez et amusez-vous avec les autres animaux ou décimez la ville jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans ce "jeu de destruction de ville tranquille"

Jouez au cerf violent et vous devrez affronter une police des animaux des plus tenaces : moutons maîtres de kung-fu, ours qui se transforment en voiture de police, lapins aux oreilles ridiculement surdéveloppées... Ils sont tous là rien que pour vous !

Vivez comme un cerf en ville et libérez votre vrai potentiel !

Ah, et n'oubliez pas de découvrir le sombre secret de la ville...