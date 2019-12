Découvrez les premières minutes de Tokyo Dark : Remembrance

Ne vous laissez pas avoir par son aspect coloré ! Tokyo Dark : Remembrance ne pense qu'à une chose : laisser une marque indélébile dans votre esprit, et celui de notre héroïne à coup de meurtres, de fantômes et autres jumpscare. Jeu d'aventure / point'n click signé Cherrymochi et Mebius, nous vous laissons découvrir ci-dessous les 35 premières minutes de Tokyo Dark : Remembrance, paru le 7 novembre 2019 sur Nintendo Switch, histoire de vous faire patienter jusqu'à la sortie de notre test dédié.

Et bien sûr, on regarde la vidéo avec les lumières éteintes et les écouteurs, car sinon c'est triché !