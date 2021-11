Deathsmiles I & II dévoile son édition physique dédiée à la Nintendo Switch

Licence de shoot'em up relativement obscure en Occident mais qui a une fanbase solide, Deathsmiles revient sur Nintendo Switch dans une compilation sobrement intitulée Deathsmiles I & II. Alors que nous attendons la date de sortie du jeu en Occident, le Japon a d'ores est déjà sa sortie planifiée sur l'eShop au 16 décembre 2021. Si nous n'avons pas encore de visibilité nous concernant, c'est le distributeur Strictly Limited Games qui revient vers nous pour nous annoncer la parution en mars 2022 d'une version physique. Pour rappel, cette compilation sera composée des jeux suivants :

Disponible dès à présent en précommande sur le site de Strictly Limited Games, la compilation sera proposé sous deux versions différentes :

Entrez dans le monde de Gilverado, un royaume où sévissent des monstres hideux et des âmes torturées. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs anges différents dotés de pouvoirs uniques et se battre contre une tempête d'ennemis déferlant des portes de l'enfer ! Comme dans les meilleurs jeux de tir, l'adresse, la coordination entre les mains et les yeux, ainsi qu'une concentration totale sont essentielles pour se frayer un chemin dans des situations difficiles lorsque vous êtes entouré d'unités ennemies et de balles provenant des deux côtés de l'écran. Deathsmiles I・II vous tiendra en haleine alors que vous esquiverez et vous faufilerez à travers des tirs ennemis complexes, magnifiquement conçus par les maîtres modernes du shmup.