Death Trick: Double Blind - Un nouveau jeu d'enquête annoncé sur Nintendo Switch

Proposé par Misty Mountain Studio et Neon Doctrine sur Nintendo Switch, Death Trick: Double Blind vous invite pour une enquête improbable gérée par une magicienne et un détective amnésique. Attendu dans le courant de l'année 2024 en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Situé dans l'Amérique du milieu du XXe siècle, à l'apogée de la popularité des cirques itinérants, Death Trick : Double Blind est une histoire interactive unique inspirée du pulp art dans laquelle le magicien vedette du Morgan's Traveling Circus disparaît. Pour élucider le mystère, les joueurs doivent diviser pour mieux régner, en recueillant les déclarations de deux protagonistes aux points de vue différents : l'un est un collègue magicien de la victime, et l'autre un détective privé aux prises avec une crise d'amnésie.

Death Trick : Double Blind propose un scénario complexe qui met à l'épreuve la capacité de décision des joueurs. Le choix des indices à suivre, des personnages à interroger et des lieux à visiter influe sur l'histoire et mène à l'une des nombreuses fins à débloquer. La narration tentaculaire et non linéaire, combinée à un mélange séduisant d'art et de design sonore de style vintage, captive l'expérience d'être réellement dans le cirque itinérant lorsque le désastre frappe.

Quels sont les secrets cachés parmi les personnages de Death Trick : Double Blind détiennent la vérité ? Qui ment ? Qui est responsable ?