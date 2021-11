Death's Gambit: Afterlife va bénéficier d'une sortie physique sur Nintendo Switch

Après une sortie sur l'eShop en septembre dernier, le jeu Death's Gambit: Afterlife développé par White Rabbit s'apprête à franchir une nouvelle étape. L'éditeur Meridiem Game vient en effet de confirmer qu'un partenariat a été signé avec Serenity Forge et White Rabbit pour proposer aux joueurs une version physique durant le premier trimestre de l'année 2022. Une occasion parfaite pour découvrir ce plateformer 2D avec des composantes RPG. En attendant d'en apprendre davantage sur cette version physique, nous vous laissons (re-découvrir le trailer du jeu ci-dessous, ainsi qu'un visuel de cette édition.

La promesse d'immortalité repose au cœur de Siradon. En tant que bras droit de la Mort, défiez les gardiens immortels du royaume et endurez l'épreuve éternelle pour purger leurs âmes.

Death's Gambit: Afterlife est la nouvelle édition augmentée du jeu d'action-plateforme RPG original en 2D. Maîtrisez les combats avec précision, en utilisant une grande variété d'armes et de capacités pour affronter les horreurs qui se cachent à Siradon. Explorez un monde mystérieux et impitoyable, et découvrez le véritable prix de l'immortalité.

Afterlife offre aux joueurs une multitude de nouveaux contenus à découvrir en plus du jeu original, dont 10 nouveaux niveaux, plus de 30 armes, 5 nouveaux boss, une refonte des mécaniques, et bien plus encore. Vos choix influenceront le dénouement épique de l'histoire de Sorun.