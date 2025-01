Death Match Love Comedy! s'offre une sortie cette année sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Visual Novel, Kemco et Kotobuki Solution Co à qui l'on doit Raging Loop reviennent en 2025 avec leur prochain titre mêlant comédie, expériences occultes et le tout avec une pointe de romance. Death Match Love Comedy! sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2025 avec pour l'occasion une localisation en anglais. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

ÉVITER L'AMOUR SOUS PEINE DE MORT Kei Yagi, élève de première année, est sur le point de recevoir un aveu d'amour de la part non pas d'un, mais de deux camarades de classe, lorsqu'il explose soudainement ! Bien que ce premier incident n'ait été qu'une illusion, il découvre qu'en raison d'une mystérieuse malédiction, la prochaine fois qu'il recevra un aveu d'amour, il explosera vraiment et mourra ! Pourquoi Kei a-t-il été maudit, et par qui ? Alors qu'il s'efforce de résoudre le mystère avec ses camarades de classe à ses côtés, il doit aussi esquiver l'amour débordant des filles autour de lui, qui semblent s'être déchaînées ! Kei pourra-t-il survivre ou cédera-t-il à son destin explosif ? Faites le tour du monde : Les multiples itinéraires et fins peuvent être facilement parcourus grâce au système de cartes qui vous permet de revenir à différents points le long de l'itinéraire que vous avez emprunté. L'heure des aveux : un voyant spécial d'aveux apparaît lorsque l'heure des aveux amoureux approche, vous aidant à éviter la destruction (ou à l'accepter pour collecter toutes les mauvaises fins !) L'enfant populaire : Avec toutes sortes d'événements étranges et de rencontres avec des personnages curieux, au moins Kei n'est pas seul dans ces montagnes russes. Entre les filles qui se battent pour lui et ses camarades de classe qui se battent à ses côtés, Kei se crée des souvenirs inoubliables au lycée. Sister Universe : Vous avez aimé « Raging Loop » ? À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'œuvres complètement différentes, mais ces visual novels sont des œuvres sœurs profondément liées, créées par un scénariste amphibie.