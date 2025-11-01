Death Howl arrive en édition physique sur Nintendo Switch

Curieux mélange de deck-building et de Souls-like, Silver Lining Interactive, Death Howl s'apprête à débarquer sur l'eShop de la Nintendo Switch. En parallèle, 11 bit studios, le développeur The Outer Zone et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le titre en version physique sur PS5 et Nintendo Switch durant le premier trimestre 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Un voyage dans le royaume des esprits

Dans des contrées oubliées enveloppées de mythes, Ro, une chasseuse issue d'une humble tribu, descend dans le monde des esprits, guidée uniquement par son chagrin et de lointains murmures. Son chemin est celui de l'amour, de la perte et de la résilience, chaque pas en avant dévoilant des souvenirs cachés et des vérités longtemps enfouies.﻿

Maîtrisez vos compétences en construction de deck

Explorez des régions inquiétantes, rassemblez des ingrédients et fabriquez des cartes pour élargir vos options tactiques. Les totems chamaniques débloquent de nouvelles capacités puissantes, tandis que les sorts de mêlée et à distance vous permettent d'équilibrer l'attaque et la défense. Chaque carte que vous créez façonne votre stratégie de survie dans les batailles à venir.

Combattez sur une grille

Le monde des esprits est impitoyable. Testez votre intelligence face à des types d'ennemis uniques et des boss imposants dans des combats tendus sur une grille. Chaque décision compte alors que vous adaptez votre deck et vous frayez un chemin à travers des terres hantées telles que la Forêt des Ombres Hurlantes et les Prairies de l'Illusion.

Le chagrin d'une mère, le voyage d'un esprit

Au fond, Death Howl est plus qu'un simple combat ; c'est une histoire émouvante sur le chagrin, la guérison et l'acceptation. Le voyage de Ro vers l'inconnu est à la fois déchirant et plein d'espoir, tissant une histoire atmosphérique où chaque victoire porte le poids de l'amour et de la perte.