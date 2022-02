Death Gambit’s: Afterlife - La version physique du jeu s'offre une date de sortie

Alors que Death Gambit’s: Afterlife est sorti en septembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Meridiem Games et Microids Distribution viennent d'officialiser la date de sortie de la version physique du titre. Disponible en Europe à partir du 15 mars 2022 , cette édition spéciale dénommée Death’s Gambit: Afterlife - Definitive Edition sera distribuée en Europe par Meridiem Games, et en France par MDF, la nouvelle structure de distribution de Microids.

Death’s Gambit: Afterlife constitue la nouvelle édition augmentée du jeu d'action-plateforme RPG original en 2D. Riche en contenu, cette version intègre notamment un total de 20 niveaux (le double du nombre de niveaux proposés dans la version originale), 3 nouvelles fins, 32 nouvelles armes (contre 11 précédemment) ainsi que 6 nouveaux boss et plus de 100 talents.

Cette édition comprend également de nouveaux modes de jeu tels que le mode ‘Héroïque’ et ‘Nouvelle Partie +’, qui développent davantage le gameplay du jeu et augmentent son potentiel de rejouabilité.

L’histoire de Death’s Gambit: Afterlife prend place dans un monde médiéval mystérieux peuplé d’âmes immortelles. Les joueurs y incarnent Sorun, un agent au service de la Mort, et doivent apprendre à maîtriser de nouvelles armes et capacités dans leur quête pour détruire la source même de l’immortalité.

Affrontez de terrifiants ennemis et boss légendaires en utilisant vos armes et de puissantes capacités au cours de combats épiques qui requerront de la dextérité, mais aussi un esprit créatif et stratégique. Faites votre choix parmi sept classes jouables, personnalisez votre personnage avec de l’équipement et des talents, et préparez-vous à mourir (beaucoup) dans un monde brutal et impitoyable.

Caractéristiques du jeu :