Death end re;Quest Code Z s'offrira une version anglaise en 2026 sur Nintendo Switch

Jusqu'à présent réservé au marché japonais dans la même langue, Eastasiasoft vient d'annoncer que Death end re;Quest Code Z allait finalement avoir le droit à sa localisation anglaise dans le courant de l'année 2026. Au menu, une traduction anglaise des textes, ainsi qu'une version physique prévue pour le moment chez Playasia.

À propos de Death end re;Quest Code Z

Incarnez Sayaka alors qu’elle traverse la mortelle Strain Area dans une tentative de sauver ses amis ! Death end re;Quest Code Z est un RPG de donjon proposant une exploration en 3D, des combats stratégiques au tour par tour, une narration captivante basée sur les dialogues ainsi que de nombreuses fins, dont beaucoup impliquent des morts atroces que Sayaka devra éviter si elle espère réussir sa quête. Prenez garde aux pièges, élaborez vos stratégies face aux ennemis et réfléchissez à chacun de vos pas en vous enfonçant toujours plus profondément, avant que la folie ne vous consume !

Iris est née dans le Monde DE-1, un monde qui reflète la Terre des années 2000. Avec sa naissance, une série de boucles tragiques s’est mise en marche, progressivement démêlée grâce aux efforts d’Arata Mizunashi et de son équipe. Une fois sa bienveillance restaurée, Iris créa une copie du Monde DE-1 appelée Monde DE-1.5. Là, les conflits laissèrent place à l’amitié, chaque personne devenant un rouage parfait dans un monde parfait. Mais une nouvelle crise menace désormais cette paix. Un homme mystérieux est entré en scène, menant un groupe d’individus ressemblant trait pour trait aux anciens héros de ce monde. Notre nouvelle héroïne, Sayaka Hiwatari, affronte ce chaos grandissant, où il devient impossible de distinguer amis et ennemis.

Ainsi, la bataille entre les mondes entre dans une nouvelle phase ! Survivrez-vous et parviendrez-vous à vous échapper ?