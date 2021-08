Death Cathedral - La mort s'invite sur consoles en 2022

Fruit (en décomposition) de Melancholia Studio et édité par Thermite Games, Death Cathedral est un Dungeon Crawler attendu sur Steam et consoles dans le courant de l'année 2022 . Proposant une ambiance gothique à souhait, ainsi qu'un système de décomposition influençant l'utilisation de vos personnages, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier trailer accompagné d'un descriptif complet.

Death Cathedral, en bref :

⦁ Un large panel de personnages : plus de 40 combattants différents qui possèdent chacun leurs propres attaques, caractéristiques et style de jeu

⦁ Système de décomposition : vous contrôlez des cadavres de chair et d’os tenus par une puissante magie noire. Chaque exploration augmente la décomposition du corps, qui s’éteint définitivement quand elle atteint 100%. La décomposition est irréversible, et vous ne pouvez réduire la vitesse de son augmentation qu’en appliquant des objets spécifiques, disponibles en quantité limitée. Choisissez soigneusement votre équipe à chaque passage !

⦁ Construction de l’équipe : vous allez régulièrement perdre des alliés, mais vous pourrez d’un autre côté créer de nouveaux cadavres en récupérant la chair et les os des ennemis défaits au combat. Cela signifie qu’il vous est impossible de gagner avec une seule et même composition : pour progresser, il faudra constamment vous adapter aux changements et trouver le meilleur équilibre possible entre vos différents combattants.

⦁ Gestion des ressources : différentes ressources essentielles sont disponibles pour vous aider à progresser, mais il est impossible de toutes les avoir en même temps. Vous devez appréhender correctement chaque situation pour faire les meilleurs choix en fonction de vos ressources et des difficultés que vous pourrez rencontrer.

⦁ Une aventure imprévisible : en plus des ennemis, des installations sont également disponibles pour vous porter assistance. Tout cela à un coût, qui pourrait s’avérer particulièrement élevé dans les runs les plus compliqués.

⦁ De nombreux ensembles d'équipements : les équipements améliorent vos attributs, mais ajoutent également de puissantes spécialités à vos combattants. Pour en tirer la quintessence, différents facteurs doivent être pris en compte : votre composition, les attributs de l’ennemi, la zone de jeu...

⦁ Une ambiance immersive : les six zones différentes à explorer constituent un univers médiéval fantastique délicieusement froid et sombre.