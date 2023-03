Dear Villagers dévoile sa nouvelle identité graphique et ses futures sorties à l'occasion de la PAX EAST

Se déroulant entre le 23 et le 26 mars 2023 , la PAX EAST sera l'occasion pour les Américains (et pour le reste du monde) de découvrir les dernières annonces des développeurs de jeux vidéo. A l'occasion de l'événement, le studio français Dear Villagers en a profité pour dévoiler officiellement son changement d'identité graphique, ainsi que les prochains titres qui viendront enrichir le catalogue du studio. Nous vous laissons également ci-dessous les valeurs de la sociétés réactualisées.

Dans le cadre de son initiative de redéfinition, Dear Villagers a défini les valeurs fondamentales suivantes afin d'être un partenaire d'édition privilégié pour les meilleurs studios indépendants, digne de leur talent et de leur confiance :

IL FAUT UN VILLAGE

Fidèles au proverbe, nous pensons que tout ce qui a de la valeur ne peut être réalisé que par une collaboration fructueuse. Nous encourageons une culture du travail d'équipe, où l'on demande quand on ne connaît pas la réponse, où l'on célèbre ensemble les victoires et où l'on se soutient mutuellement en cas de revers.

STUDIO PREMIER

Tout succès dans notre espace témoigne avant tout de la qualité du jeu. Nous apprécions avant tout le travail créatif des studios avec lesquels nous travaillons. Nous prenons toujours nos décisions en tenant compte de leurs intérêts.

LES PERSONNES PLUTÔT QUE LES PIXELS

Nous nous efforçons de créer un impact positif net partout où nous le pouvons. Nous croyons en la valeur des partenariats à long terme, fondés sur la confiance mutuelle, qui prend racine dans l'honnêteté, la transparence et l'acceptation. Nous aimons les pixels, mais nous croyons aux gens.

VENEZ COMME VOUS ÊTES

Notre secteur est dans une position unique pour être un havre de paix pour les personnes qui se sentent en dehors du statu quo. Des gens qui aiment les choses bizarres et uniques avec une passion sans limite, des gens dont l'identité, les capacités ou les penchants ne sont pas aussi tranchés que les stéréotypes dominants. Nous nous efforçons d'être un petit coin de l'espace de jeu, où la compassion et la tolérance sont plus importantes que n'importe quelle idéologie.

LES MAINS DE L'ARTISTE

Nous croyons qu'il faut apprendre en faisant, s'améliorer en essayant. Dans la mesure du possible, nous faisons de la place à l'innovation, aux essais et aux erreurs, dans tous les projets. Comme un artisan, nous travaillons d'abord, nous observons, nous essayons à nouveau, nous échouons parfois, puis nous échouons mieux. C'est ainsi que nous élaborons des pratiques exemplaires auxquelles nous, et les studios avec lesquels nous travaillons, pouvons tous faire confiance.

LES YEUX VERS LE CIEL

Nous sommes des rêveurs et, bien que nous prenions le temps de célébrer les succès, nous cultivons un état d'esprit infini. Il y a toujours un rêve plus grand à poursuivre, une innovation à rattraper ou à devancer. Au fond, nous sommes déterminés à élargir notre champ d'action et notre capacité à publier des titres de plus en plus ambitieux.

OUVRIR LA VOIE AUX SOUVENIRS

Nous avons l'occasion de mettre en lumière de belles histoires et de rassembler les joueurs autour d'expériences positives et partagées qui resteront gravées dans leur mémoire pendant longtemps. En nous appuyant sur l'empathie des joueurs, nous nous efforçons de leur faire vivre des émotions joyeuses et mémorables.