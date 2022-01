Deadly Dozen Reloaded - Le remake du jeu de 2001 bientôt disponible sur Nintendo Switch

Développé par N-Fusion en 2001 et dont l'histoire se passe durant la Seconde Guerre Mondiale, Deadly Dozen revient sur Nintendo Switch dans une version re-travaillée dénommée Deadly Dozen Reloaded. Attendu dans le courant du printemps 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Si la structure de Deadly Dozen Reloaded reste la même que celle de la version originale, les ressources des niveaux, les textures et les modèles de personnages ont été entièrement reconstruits. L'éclairage en temps réel, les effets de particules de haute qualité et d'autres effets environnementaux ont été ajoutés pour apporter un sentiment de réalisme au jeu. La version PC supportera une résolution allant jusqu'à 4K sans limite de framerate, tandis que les consoles fonctionneront à 1080p et 30fps. L'audio a été amélioré pour inclure des échantillons de bien meilleure fidélité, des effets audio en temps réel tels que la réverbération et l'occlusion, le son surround 3D et la prise en charge de configurations de haut-parleurs 5.1 ou plus.

Les principales caractéristiques de Deadly Dozen Reloaded sont les suivantes :

Réimaginé pour l'ère moderne : Les graphismes et l'audio ne sont pas les seules choses qui ont été mises à jour. L'IA des ennemis est désormais plus sophistiquée, ce qui rend les combats plus passionnants, et la physique des véhicules retravaillée rend la conduite vers les objectifs plus amusante et plus réaliste.



10 missions géantes : De grandes cartes fidèlement recréées contenant des objectifs qui peuvent être atteints dans n'importe quel ordre à la discrétion du joueur. Chaque mission prend généralement plus d'une heure en difficulté normale.



Chargements personnalisables : Onze armes différentes - six américaines et cinq allemandes - et sept types d'équipement, dont des trousses de premiers secours, des jumelles et divers explosifs, permettent aux joueurs de personnaliser les membres de leur équipe en fonction de leur style de jeu et de la mission à accomplir.



Plus de mort permanente : Les joueurs peuvent s'échapper de façon spectaculaire avec la moitié de leur équipe, et les membres de l'équipe tombés au combat récupèrent pour la mission suivante. Plus besoin de recharger les fichiers de sauvegarde !