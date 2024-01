Dead Tomb - Un nouveau Point and Click annoncé sur Nintendo Switch et... NES !

Nouveau titre au catalogue de 8-Bit Legit, Dead Tomb se présente comme une jeu d'aventure de type Point & Click qui va nous replonger dans les années 80-90. Attendu sur Nintendo Switch et Xbox, le titre aura également le droit à une version NES. De plus, un partenariat a été signé avec CollectorVision et Acclaim pour proposer aux joueurs une version physique sur cartouche NES. Les précommandes seront ouvertes à partir du 19 janvier 2024 sur la plateforme de 8-Bit Legit, pour une sortie le 26 janvier 2024 . 300 cartouches seront proposées à la vente.

Votre employeur vous envoie faire une étude qui vous ramène dans le passé, mais le destin a voulu que vous vous retrouviez dans une grave situation. Un dysfonctionnement de votre vaisseau vous oblige à atterrir en Égypte en 1300 av. J.-C. où, par chance, vous repérez une énorme pyramide sur laquelle vous pouvez poser votre vaisseau. Peut-être n'êtes-vous pas si chanceux ? La réparation devrait être facile. Vous l'avez déjà fait tant de fois. Il ne devrait pas s'écouler beaucoup de temps avant que vous ne repreniez votre voyage, n'est-ce pas ? Pas si vite. Les soldats du pharaon Séti Ier découvrent votre apparition sur leur territoire et prennent les choses en main. L'instant d'après, vous vous réveillez avec une énorme bosse sur la tête et au plus profond de la pyramide. Où êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Pouvez-vous en sortir et retourner à votre mission ? L'avenir nous le dira... CARACTÉRISTIQUES : Des énigmes et un gameplay qui rappellent l'époque glorieuse des jeux point and click.

Plongez dans une histoire intrigante et des interactions entre les personnages.

Des scènes fantastiques.

Des graphismes 8 bits légendaires

Jouez sur une bande-son chiptune entraînante.

Une lettre d'amour à un genre de jeu vidéo perdu qui était un élément essentiel dans les premiers jours du jeu.