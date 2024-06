Dead Rising : le jeu de zombies de Capcom s'offre un remaster version Deluxe

Sorti en 2006 en exclusivité sur Xbox 360, Dead Rising est un jeu qui a su marquer de son empreinte la production vidéoludique du début du siècle. Développé par Capcom, le jeu s'inspirait clairement du classique de George A. Romero, Zombie, en enfermant son héros, Franck West dans un centre commercial rempli de morts-vivants.

Plus tard, le jeu bénéficiera d'une version Wii spéciale nommée Dead Rising : Chop Till You Drop et aura même plusieurs suites, et sera même adaptée en films. Si le jeu original est déjà ressorti en 2016 sur différentes plateformes, Capcom vient d'annoncer qu'il allait bénéficier d'un remaster version "Deluxe".

Pour le moment, pas beaucoup de détails et pas de plateformes annoncées mais un petit teaser à voir ci-dessous, avec la promesse d'en apprendre plus "prochainement".

Bonjour ? Ce truc est allumé ? C'est Frank ! Frank West ! Prenez votre appareil photo et préparez-vous à découvrir le grand scoop de Dead Rising Deluxe Remaster. Restez à l'écoute pour plus d'infos bientôt !

