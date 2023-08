Dead Cells: Return to Castlevania - Les versions physiques sont disponibles en magasin

Proposé en téléchargement sur l'eShop depuis le mois de mars dernier, la dernière extension de Dead Cells intitulée Return to Castlevania s'est offert ce jour une sortie en édition physique. Sobrement intitulée Dead Cells: Return to Castlevania, la cartouche de jeu embarque le jeu de base Dead Cells, ainsi que tous les DLC sortis à ce jour. Cette version physique se décline ainsi en deux versions sur Nintendo Switch et consoles PlayStation ; Une Edition Classique et une Edition Signature.

Contenu de l'Edition Signature

Comprenant le jeu de base original de "Dead Cells" ainsi que les DLC Rise of the Giant, The Bad Seed, Fatal Falls, The Queen and the Sea et 34 autres mises à jour gratuites, "Dead Cells : Return to Castlevania" introduit un tout nouveau scénario à travers 2 nouveaux biomes.

Dead Cells Return to Castlevania

- Edition Classique -

