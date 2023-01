de Blob : une version NDS inédite refait surface sur le net

de Blob est un jeu qui a participé au succès de la Wii, de par son originalité et son utilisation du couple Wiimote-Nunchuck. Au départ, simple projet d'étudiants, le jeu, repéré par THQ, est finalement sorti en 2008 sur la petite console blanche de Nintendo (et sur iOS) ou il s'est construit une belle réputation. Une suite est sortie trois ans plus tard, toujours sur Wii mais aussi sur NDS dans une version spécialement conçue pour. Aujourd'hui, on découvre grâce au Youtubeur RebelTaxi qu'une version NDS du jeu original a été développée à l'époque bien qu'elle ne soit finalement jamais sortie. Assez proche du jeu original (contrairement à la version NDS du second opus) cette version NDS de de Blob se laisse approcher grâce à une courte vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous et qui rappellera fatalement de bons souvenirs à toutes celles et ceux qui ont passé du temps sur la console portable aux deux écrans de Nintendo.

Notez que De Blob (Switch version) et De Blob2 (Switch version) sont disponibles sur Nintendo Switch.