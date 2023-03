DC Justice League : Chaos Cosmique - Les Super-Héros reprennent du service sur Nintendo Switch

La Justice League est de retour en jeu vidéo avec la sortie de DC Justice League : Chaos Cosmique. Disponible depuis ce vendredi 10 mars sur Nintendo Switch et consoles PlayStation, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Dans ce jeu, les joueurs peuvent incarner Batman, Superman ou Wonder Woman, les légendaires super-héros de la Justice League, et affronter Mr Mxyzptlk, le diablotin de la Cinquième Dimension qui s’est auto-investit maire et sème le chaos aux quatre coins de Happy Harbor. Les joueurs peuvent explorer les rues de la ville et redécouvrir dans un environnement inédit les personnages emblématiques de la Justice League, ici réinventés dans un style coloré et enfantin. Ils peuvent également maîtriser les pouvoirs uniques de chaque super-héros pour terrasser des ennemis surprenants, sortir vainqueur de combats éreintants et accomplir des missions en solo ou en équipe avec leurs proches en mode coopératif local à 2 joueurs.

Les joueurs peuvent également changer de super-héros en plein combat et passer de Batman à Superman ou Wonder Woman en fonction de leurs adversaires, récupérer des Artefacts de Justice pour gagner en puissance ou accomplir des missions secondaires héroïques pour obtenir des indices les menants à des lieux secrets et des super-vilains. Ils doivent ouvrir l’œil, car des costumes inspirés des comics DC sont disséminés un peu partout dans le jeu.

Pour affronter Bizarro, Starro le conquérant, Gueule d'Argile et bien d’autres super-vilains parmi les plus puissants de l’univers DC, les joueurs pourront faire appel à des membres emblématiques de la Justice League tels que Green Lantern, Cyborg, Flash et Aquaman.