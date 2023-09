Days of Doom - Un Tactical-RPG apocalyptique débarque sur Nintendo Switch

Nouveau RPG Roguelite au tour par tour signé Atari, Days of Dooms s'est présenté cette semaine par le biais d'un nouveau trailer diffusé lors du FEAR FEST 2023. Attendu pour le 21 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le jeu via ledit trailer disponible ci-dessous.

Days of Doom mélange avec brio des éléments de RPG et de simulation de survie avec des mécanismes intuitifs de construction de bases et des tactiques d'équipe au tour par tour, offrant une expérience de jeu qui exige beaucoup d'habilitée et une attention constante. Les joueurs devront se préparer à des surprises et à des défis sans fin, aucune partie de Days of Doom n'étant identique à une autre. Le paysage est généré de manière aléatoireet les ennemis sont imprévisibles, de sorte que chaque partie offre une nouvelle occasion d'affiner ses compétences de survie, poussant ainsi le joueur au sommet de son art.

Caractéristiques principales :