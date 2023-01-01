Dave The Diver - Les éditions physiques Complete et Collector pour Switch 2 sortiront le 8 octobre

Déjà sorti en 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et en novembre 2025 sur Nintendo Switch 2, DAVE THE DIVER s'apprête à s'offrir une nouvelle sortie en 2026. Silver Lining Interactive, en partenariat avec MINTROCKET, a enfin fixé une date de sortie officielle pour la version physique dédiée à la Nintendo Switch 2 le 8 octobre . Les joueurs peuvent préparer leurs harpons pour les éditions Collector et Complete sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 : les précommandes sont désormais disponibles via Maximum Entertainment en France.

Caractéristiques principales de DAVE THE DIVER :

Un mélange primé d'aventure, de RPG et de gestion - Explorez le Trou Bleu le jour, servez des sushis la nuit. Une boucle unique qui rend vite accro.

Exploration des profondeurs marines et éléments rogue-like - Utilisez des harpons, des armes et des améliorations pour faire face aux dangers toujours changeants des profondeurs. Attention : si vous tombez à court d'oxygène, votre prise durement gagnée sera perdue à jamais.

Des personnages excentriques et un récit humoristique - Rencontrez des personnages excentriques, profitez d'un récit ludique et découvrez un trésor de blagues et de parodies.

Un monde sous-marin époustouflant - Le mélange entre pixel art et 3D donne vie à l'océan, avec des paysages à couper le souffle et plus de 200 espèces de créatures marines à découvrir.

Des heures de contenu supplémentaire - Des quêtes secondaires et mini-jeux aux scénarios ramifiés, il y a toujours plus à découvrir sous la surface.

Déjà apprécié des critiques et des joueurs, DAVE THE DIVER fera bientôt surface sous forme physique, une véritable prise de collectionneur pour les fans de PlayStation et de Nintendo.

Alors, prenez votre équipement, fermez les écoutilles et préparez votre harpon : la plus grande plongée de Dave est sur le point de commencer.