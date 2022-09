DARQ s'offre une version physique avec DARQ Ultimate Edition sur Nintendo Switch

Après avoir fait découvrir aux joueurs DARQ sur l'eShop de la Nintendo Switch en 2021, Feardemic et Unfold Games remettent le couvert et viennent d'annoncer une version physique sobrement intitulée DARQ Ultimate Edition. Les boîtes seront disponibles dans le commerce à compter sur 10 novembre sur Nintendo Switch et consoles concurrente, et comprendra les éléments suivants :

Contenu de DARQ Ultimate Edition :

Le jeu de base

Les deux DLC : « The Crypt » et « The Tower »

La bande-son numérique

9 autocollants

Un artbook de 16 pages

Le comics « DARQ Dream Journal » en version numérique