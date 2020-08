DARQ : Complete Edition - Le rêve vire au cauchemar sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateurs de jeux d'énigmes et d'univers oniriques cauchemardesques, Unfold Games vient d'annoncer que DARQ : Complete Edition sortirait fin 2020 sur Nintendo Switch. Version bonifiée du jeu de base sorti en août 2019, cette nouvelle versions intégrera les deux DLC : The Crypt et The Tower. Et pour les allergiques au dématérialisé, une édition physique est également en préparation pour début 2021 .

En attendant de pouvoir mettre la main dessus, nous vous laissons découvrir tout l'univers du jeu via un nouveau trailer.