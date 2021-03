DARQ : Complete Edition - Le cauchemar débutera le 18 mars sur Nintendo Switch

Annoncé en août dernier sur Nintendo Switch, le jeu d'aventure d'énigmes oniriques DARQ : Complete Edition vient enfin de confirmer sa date de sortie après une longue période de silence. Si le titre sortira sur Nintendo Switch et consoles concurrentes durant le mois de mars 2021, c'est la console hybride qui sera servie en premier le 18 mars 2021 .

DARQ vous fera voyager dans les rêves de Lloyd, qui se transforment rapidement en une boucle infinie de cauchemars. La priorité du garçon est de se réveiller, mais, malheureusement, chaque tentative le fait sombrer plus profondément dans ces rêves lucides guidés par son inconscient. Il doit s'adapter au nouveau monde, réapprendre la gravité, se raccrocher à ses sens et à son esprit afin de résoudre des casse-têtes et éviter les créatures qui défendent DARQ.

Déchiffrerez-vous la réelle signification des rêves de Lloyd ?

La Complete Edition comporte :

Le jeu de base DARQ.

Le DLC Tower, où Lloyd se réveille à nouveau dans ses rêves, mais se retrouve dans une tour remplie de nombreux nouveaux mystères, casse-têtes et créatures effrayantes.

Le DLC Crypt, une autre boucle de cauchemars avec de nouvelles mécaniques et casse-têtes dans une crypte remplie de sombres surprises.