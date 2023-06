Daron Quest - Découvrez un héros en pleine crise de la quarantaine dans le nouveau one-shot des éditions Omaké Manga

Si l'on apprécie beaucoup partager les créations du studio Omaké Books de l'ami Florent Gorges, on a nettement moins l'occasion d'aborder son autre studio Omaké Manga. Mais aujourd'hui, nous faisons une petite exception pour parler de leur dernière sortie manga : Daron Quest. Fortement inspiré du nom d'une grande licence du jeu vidéo (qui commence par Dragon et fini par Quest), ce manga est signé Satoshi Miyagawa (scénario) et Yoshimi Nanjô (dessins). Se présentant comme un one-shot, l'intrigue nous propose de suivre un héros de RPG en pleine crise de la quarantaine. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Titre : Daron Quest

Auteurs : Satoshi Miyagawa, Yoshimi Nanjô

Parution : 25/05/2023

Nombre de pages : 164

Format : 12,8 x 18,2 cm

Prix public : 7,9 €

Acheter sur Omaké Books

Source : Omakemanga