Darkestville Castle - Le mal s'invite sur Nintendo Switch

Amateurs de point-and-click rétro, Epic Llama est fier d'annoncer ce jour l'arrivée de son titre Darkestville Castle sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,99€ sur l'eShop à partir du 13 août , une démo gratuite est également disponible sur la boutique en ligne de la console afin de vous faire un premier avis. Nous vous laissons également ci-dessous le trailer du jeu.

Cher serviteur potentiel du chaos,

Être le mal n'est pas toujours facile... Mais bon sang, c'est tellement plus amusant que d'être un bon gars ! Avoir quelqu'un d'aussi spirituel que toi dans mon équipe pourrait être utile en ces temps pas si sombres. Tout à Darkestville était parfait et parfait : Je tourmentais les gens de la ville, les gens de la ville étaient tourmentés... C'était un marché équitable ! Qui pouvait se plaindre ? Pas moi, c'est sûr !

...jusqu'à ce que ce crétin, Dan Teapot, engage un groupe de chasseurs de démons professionnels pour me bannir ! Je ne sais même pas pourquoi il a une dent contre moi. J'ai peut-être brûlé sa maison plusieurs fois, mais je l'ai fait uniquement parce que c'était hilarant !

Bref...

Aide-moi dans cette aventure à vaincre mes ennemis et faisons régner le mal sur Darkestville une fois de plus ! De plus, en achetant ce jeu, vous aidez une noble cause, une partie de votre argent sera utilisée pour asservir l'humanité... Je veux dire... pour nettoyer les mers de la pollution, créer un sanctuaire pour le seul flamant invisible en voie de disparition sur cette planète et d'autres sortes de nobles mensonges.

Mal à vous,

Cid

P.S. Vous tremblez donc déjà de peur, n'est-ce pas ? C'est l'esprit ! Parce que ce jeu est non seulement TERRIBLEMENT intéressant mais aussi TERRIBLEMENT drôle !

Bien sûr, je ne serais pas Cid si je n'ajoutais pas quelques douzaines de puzzles astucieux, alors n'attendez pas le gâteau. On dit qu'il faut sept heures pour terminer ce jeu... Eh bien, voyons si vous y arrivez ! J'espère que vous y arriverez - mon charme incroyable et mon sens fascinant du style sont plus que suffisants pour relever n'importe quel défi !

P.P.S. Pendant que vous lisiez ceci, quelqu'un a sonné à la porte de mon château et a laissé une boîte avec une étiquette "PRIX INDIE - Meilleur récit de jeu". Eh bien... juste une autre reconnaissance de ma grandeur incomparable !