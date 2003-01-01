Dark Scrolls - Un nouveau Dungeon Scroller rétro se dévoile sur Nintendo Switch

Tout nouveau concept des esprits libérés et délivrés de Doinksoft – le studio derrière Gato Roboto, Gunbrella et Demon Throttle – Dark Scrolls est un dungeon scroller pixel-perfect qui mélange avec enthousiasme le chaos et le challenge d’un shmup avec une progression roguelike passionnante. Attendu pour 2026 sans plus de précision pour le moment sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer dédiée ci-dessous.

Lancez-vous dans une quête pour [INSÉRER OBJECTIF ICI] aux commandes de l'un des excentriques – mais valeureux – héros aux attaques et capacités uniques, en solo ou en coopération, en local ou en ligne. Frappez, tranchez et esquivez les hordes d'ennemis et de pièges mortels dans des runs générés de manière procédurale à partir de salles et de niveaux conçus à la main.

Avoir des réflexes aiguisés et prendre des décisions en une fraction de seconde est un prérequis. Il en faudra néanmoins bien plus pour survivre à l’intensité grandissante de chaque run, aux surprises démoniaques qui vous attendent, aux nombreux embranchements qui pavent votre route et aux boss implacables qui les ponctuent.

Entre deux moments chauds, vous pouvez dépenser les pièces que vous gobez sur la route à la boutique de Bruce & Goose pour récupérer des nouveaux pouvoirs, des attaques dévastatrices et des alliés à invoquer. Un bon combo vous permettra de déclencher des attaques légendaires qui remplissent l’écran. Splendide, comme on disait en 1994.

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