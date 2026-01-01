Dark Scrolls décale sa sortie à fin juin sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour le 28 mai sur Nintendo Switch et supports concurrents, Devolver Digital et Doinksoft viennent d'annoncer que Dark Scrolls aura finalement sa date de sortie repoussée de presque un mois, avec une nouvelle planification au 22 juin 2026 . Un des arguments évoqué pour ce report serait la date de sortie un peu trop rapprochée avec Mina the Hollower qui sortira le 29 mai 2026 (test à venir très prochainement dans nos colonnes).

Vous vous souvenez quand on déclarait sans trembler du menton que Dark Scrolls allait sortir le 28 mai ? On s’est un peu enflammés, en fait on voulait dire le 22 juin. Mais ça n’a absolument rien à voir avec le fait que Yacht Club Games a annoncé la sortie de Mina the Hollower pour le 29 Mai. Bon, un peu quand même… mais c’est cool : il y a sûrement de la place pour deux jeux d’action fantasy pixelisés sur la même période. Il faudra juste attendre un peu plus pour le nôtre, mais ça vaudra le coup. Promis ! On peut même jouer un rat avec un saxophone !