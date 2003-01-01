Dark Quest 4 - Les Ténèbres s'abattent sur l'eShop de la Nintendo Switch

RPG au tour par tour inspiré des classiques des jeux de plateau, Dark Quest 4 est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de lancement de 17,55€. Nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

Dark Quest revient avec son quatrième volet : une aventure stratégique au tour par tour inspirée du légendaire jeu de société HeroQuest. Pénétrez dans un royaume de donjons périlleux, de pièges sournois et de magie puissante, et menez votre groupe de héros contre les forces du Sorcier Noir.

Gulak, la marionnette du sorcier, commande des légions monstrueuses qui rôdent dans la nuit. Les villageois disparaissent sans laisser de traces, emportés en silence, pour ne plus jamais être revus. Seul votre groupe de champions peut résister à cette vague de ténèbres et mettre fin au règne de terreur de Gulak.