Dark Deity 1 & 2 - Super Rare Games propose les deux opus de Tactical-RPG en version physique sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Tactical-RPG à l'ancienne, Super Rare Games vient d'annoncer un partenariat avec Sword & Axe LLC et indie.io pour offrir à la licence Dark Deity une sortie en édition physique sur Nintendo Switch et PS5. Côté Nintendo, les joueurs auront le droit à une compilation des deux opus, sobrement intitulée Dark Deity 1 & 2. Les précommandes ouvriront officiellement à partir du 22 janvier 2026 sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Dark Deity

Entrez dans le monde de Terrazael et menez des héros bientôt légendaires dans une quête visant à restaurer une terre fracturée par des serments brisés, des guerres imprudentes et une magie indomptable. Combattez dans des batailles au tour par tour, gérez les relations entre les personnages, collectez des artefacts dangereux et, avec un peu de chance, restaurez le monde...

Dark Deity 2

Dark Deity est de retour, plus grand et meilleur que jamais ! Verroa est un continent paisible au bord de la guerre, alors que l'empire asverellien cherche à s'étendre aux dépens de votre patrie. Commandez des héros improbables, menez des combats au tour par tour difficiles et regardez les épreuves transformer le fer en acier.