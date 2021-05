DariusBurst : Another Chronicle EX+ sortira en juin sur Nintendo Switch

Dix ans après la sortie de DariusBurst : Another Chronicle, une nouvelle version s'apprête à voir le jour sur Nintendo Switch. Dénommé DariusBurst : Another Chronicle EX+, le shoot'em up est développé par Pyramid et proposera aux joueurs toutes les fonctionnalités de la version Arcade. En plus d'une sortie sur l'eShop le 11 juin 2021, une sortie en version physique a également été confirmée.

Préparez-vous à exploser de puissance

Le faisceau de rafales apporte une nouvelle dynamique stratégique au jeu et change radicalement les batailles. Le laser qui remplit l'écran tire de puissantes détonations ou peut être verrouillé dans une certaine position et être utilisé comme bouclier contre les tirs ennemis. Les astéroïdes et les tirs ennemis réapprovisionnent le bouclier, ce qui donne au joueur la possibilité de se cacher derrière lui pendant un certain temps. Un gros avantage dans les combats de boss ! Un décor de science-fiction en eaux profondes

L'une des caractéristiques les plus emblématiques de la série est le design unique des boss ennemis sur le thème de l'océan. Inspirés d'un mélange de Sci-Fi et de créatures des profondeurs, incarnés par de grands cuirassés mécaniques, ils peuvent être admirés dans toute la gloire graphique de DariusBurst : Another Chronicle EX+ ! L'écran est ultra-large, calqué sur le double affichage de la version arcade, créant une vue fantastique sur le décor marin. L'équipe de sonorisation de TAITO, Zuntata, amplifie l'atmosphère pleine d'adrénaline avec des rythmes puissants et des airs émouvants. Caractéristiques : Coopération locale jusqu'à 4 joueurs

4 modes de jeu et des scénarios inédits et exclusifs

Une grande rejouabilité avec des niveaux à embranchements

Des graphismes HD modernes et une bande-son atmosphérique de qualité.

Affrontez plus de 40 cuirassés gigantesques.

Utilisez de manière stratégique le faisceau d'éclatement pour détruire les forces maléfiques de Belsar.

Pour la première fois, envolez-vous à bord du Silver-Hawk Murakumo dans tous les modes.