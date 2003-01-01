Danganronpa 2x2 repoussé à 2027, mais quelques nouveautés sont annoncées
Alors que l'on attendait impatiemment Danganronpa 2x2 pour la rentrée 2026, Spike Chunsoft est revenu aux nouvelles ces dernières jours avec une mauvaise surprise pour le public européen et nord-américain. Le titre est finalement repoussé au début de l'année 2027. Mais histoire de nous faire oublier cette mauvaise nouvelle, Spike Chunsoft vient également de révéler du contenu additionnel à venir dans cette version améliorée du second volet de Danganronpa, notamment le tout nouveau mode Slayhem, et une version améliorée de la carte du monde.
Mode Slayhem
Danganronpa 2x2 permet aux joueurs de découvrir Danganronpa 2 : Goodbye Despair à travers deux modes différents. Ils peuvent choisir entre le scénario remanié du mode « Original », qui reprend l'histoire du jeu sorti en 2012 avec des graphismes améliorés et une présentation adaptée aux consoles modernes, et le mode « Slayhem », qui propose un nouveau scénario inspiré de Danganronpa 2 : Goodbye Despair, mais avec une intrigue totalement différente. Les deux options sont disponibles dès le début du jeu.
Carte du monde
La carte du monde a fait l'objet d'une mise à jour majeure dans Danganronpa 2x2. Alors que Danganronpa 2 : Goodbye Despair proposait une carte à défilement horizontal pour se déplacer d'un lieu à l'autre, Danganronpa 2x2 introduit une carte du monde en 3D qui offre aux joueurs une vision plus claire de la configuration de l'île. Les joueurs peuvent explorer l'île comme bon leur semble, que ce soit en parcourant librement la carte ou en se rendant instantanément à la destination de leur choix. Affichée en vue à la première personne, la carte en 3D dégage également une atmosphère tropicale.
Un message du producteur
À tous ceux qui ont soutenu Danganronpa 2x2,
Alors que le développement avançait en vue d’une sortie prévue en 2026, nous avons décidé de repousser la sortie au début de l’année 2027. Nous vous communiquerons une date de sortie plus précise ultérieurement.
Nous continuons à travailler pour vous offrir la meilleure expérience possible. Nous vous remercions sincèrement de votre patience pendant que le développement se poursuit, et nous avons hâte de vous faire part prochainement de nouvelles informations.
Shohei Sakakibara
Producteur, Danganronpa 2x2