Danganronpa 2x2 repoussé à 2027, mais quelques nouveautés sont annoncées

Alors que l'on attendait impatiemment Danganronpa 2x2 pour la rentrée 2026, Spike Chunsoft est revenu aux nouvelles ces dernières jours avec une mauvaise surprise pour le public européen et nord-américain. Le titre est finalement repoussé au début de l'année 2027 . Mais histoire de nous faire oublier cette mauvaise nouvelle, Spike Chunsoft vient également de révéler du contenu additionnel à venir dans cette version améliorée du second volet de Danganronpa, notamment le tout nouveau mode Slayhem, et une version améliorée de la carte du monde.

Mode Slayhem Danganronpa 2x2 permet aux joueurs de découvrir Danganronpa 2 : Goodbye Despair à travers deux modes différents. Ils peuvent choisir entre le scénario remanié du mode « Original », qui reprend l'histoire du jeu sorti en 2012 avec des graphismes améliorés et une présentation adaptée aux consoles modernes, et le mode « Slayhem », qui propose un nouveau scénario inspiré de Danganronpa 2 : Goodbye Despair, mais avec une intrigue totalement différente. Les deux options sont disponibles dès le début du jeu.

Carte du monde La carte du monde a fait l'objet d'une mise à jour majeure dans Danganronpa 2x2. Alors que Danganronpa 2 : Goodbye Despair proposait une carte à défilement horizontal pour se déplacer d'un lieu à l'autre, Danganronpa 2x2 introduit une carte du monde en 3D qui offre aux joueurs une vision plus claire de la configuration de l'île. Les joueurs peuvent explorer l'île comme bon leur semble, que ce soit en parcourant librement la carte ou en se rendant instantanément à la destination de leur choix. Affichée en vue à la première personne, la carte en 3D dégage également une atmosphère tropicale.