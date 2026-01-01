Danganronpa 2x2 - Les précommandes physiques de l'édition collector sont ouvertes

Version améliorée de Danganronpa 2: Goodbye Despair proposant un scénario additionnel, Danganronpa 2x2 mêle point'n click et résolution de crime sera disponible dans le courant de l'année 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et supports concurrents. Si nous nous n'avons toujours pas de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, Spike Chunsoft vient tout de même d'ouvrir les précommandes de la version collector du jeu sur sa boutique en ligne. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Le grand retour avec un tout nouveau scénario

Danganronpa 2x2 comprend un tout nouveau scénario basé sur Danganronpa 2: Goodbye Despair. Le décor et les personnages restent les mêmes, mais un certain incident déclenche une série d'événements complètement différente, avec d'autres victimes, d'autres coupables et d'autres stratagèmes. Ce nouveau scénario offre un volume de contenu équivalent à celui de l'original.

Scénario original amélioré

Le scénario original de Danganronpa 2: Goodbye Despair a été mis à jour avec de nouveaux graphismes et une nouvelle valeur de production pour les systèmes de jeu modernes. Les joueurs découvriront une histoire choquante, remaniée pour offrir une expérience de jeu plus belle et plus satisfaisante.