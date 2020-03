Dandy Dungeon s'offrira une mise à jour en avril

Passé inaperçu lors de sa sortie en juin 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada s'apprête à offrir aux joueurs une nouvelle mise à jour apportant du contenu supplémentaire. Pour mettre la main dessus, il vous suffira de mettre à jour le jeu à compter sur 2 avril 2020 . Pour ceux ne connaissant pas ce titre, nous vous laissons ci-dessous le descriptif eShop, ainsi que le dernier trailer en date.

Yamada-kun (36 ans) est programmeur chez un gros éditeur de jeux. Il déteste son travail. Tous les soirs, seul dans son appartement, il développe son propre jeu : un RPG dont il est le héros, Brave Yamada !

Un jour, il a le coup de foudre pour sa nouvelle voisine, Maria-chan, et il ajoute alors la princesse Maria dans son jeu !

Yamada-kun et Maria-chan trouveront-ils l'amour ?

Le destin est-il préprogrammé ou généré de manière aléatoire ? L'amour est-il un bug ou une fonctionnalité ?

Découvrez-le dans ce RPG unique d'Onion Games !

Qu'est-ce que Dandy Dungeon ?

Un RPG rogue-lite fusionnant esthétique rétro et idées modernes avec comédie romantique décalée !

Yamada-kun construit un donjon de délires et s'aventure dedans !

Découvrez un mélange de musique 8-bit et de fredonnements ?!

Une version entièrement rééquilibrée pour le jeu sur console !

Un nouveau système de classement : devenez le Yamada le plus courageux du monde !

Pillez les donjons, faites évoluer les armes, récupérez des armures dandy et cataloguez les monstres.

Comment jouer ?

Pour terminer le niveau d'un donjon, servez-vous de la manette ou de votre doigt afin de tracer un chemin et guider le héros de l'entrée jusqu'à la sortie. Utilisez des objets de soin et des sorts d’attaque ou de défense au bon moment pour maintenir le héros en vie et prêt à combattre ! Terminez tous les niveaux d'un donjon pour obtenir un trésor ! Terminez tous les niveaux avec un chemin couvrant chaque carré pour obtenir un bonus parfait ! Chaque niveau de 5x5 est truffé de trésors, de pièges, de monstres, d'objets et de surprises !

La Musique

Le mélange unique de musique 8-bit et de fredonnements de Keiichi Sugiyama s'adapte parfaitement l'univers rétro de Yamada !

Caorinho Fujiwara, fondateur et chanteur d'Enka BOSSA, a composé la chanson-titre en japonais : "Gyakkou Zinsei" (La vie contre les marées). Le chanteur mystère Nagasa Bonus donne de la voix sur la version anglaise dans : "Retrograde life".