Dandara : Trials of Fear Edition disponible sur Nintendo Switch

Si le titre de Long Hat House Dandara est sorti depuis le 6 février 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, c'est aujourd'hui que le studio brésilien nous offre une version améliorée du jeu : Dandara : Trials of Fear Edition. Disponible gratuitement pour ceux possédant le jeu de base, cette extension vous propose une multitude de contenu ainsi que quelques améliorations sur le jeu de base. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel, ainsi qu'un trailer de présentation. Et pour ceux qui seraient tentés par l'aventure, Dandara : Trials of Fear Edition est actuellement en promotion sur l'eShop au prix de 5,99€ au lieu de 14,99€

Créée par les développeurs indépendants brésiliens Long Hat House et publiée par Raw Fury, cette toute nouvelle édition ajoute une grande quantité de contenu tout en améliorant toutes les parties du jeu original. De plus, cette version est téléchargeable gratuitement pour les propriétaires actuels du jeu. Fonctionnalités principales : RÉVÉLEZ DES MYSTÈRES CACHES - Dandara : Trials of Fear Edition ajoute 3 nouvelles zones à explorer, un nouveau boss, de nouveaux pouvoirs, mécaniques de jeu, musiques, et même une nouvelle fin secrète, ainsi que de nombreuses mises à jour améliorant la qualité du jeu et plus encore.

- Dandara : Trials of Fear Edition ajoute 3 nouvelles zones à explorer, un nouveau boss, de nouveaux pouvoirs, mécaniques de jeu, musiques, et même une nouvelle fin secrète, ainsi que de nombreuses mises à jour améliorant la qualité du jeu et plus encore. DÉCOUVREZ LE MONDE DE SEL - Dandara : Trials of Fear Edition ajoute un tout nouveau volet à l'histoire, en étoffant les traditions du Monde de Sel et de ses habitants avec de nouvelles descriptions, dialogues et scènes de combat pour les personnages et environnements déjà existants.

- Dandara : Trials of Fear Edition ajoute un tout nouveau volet à l'histoire, en étoffant les traditions du Monde de Sel et de ses habitants avec de nouvelles descriptions, dialogues et scènes de combat pour les personnages et environnements déjà existants. UNE EXPLORATION INFINIE : traversez le monde ésotérique de Sel grâce à des sauts rapides et aisés depuis n’importe quelle surface, sans les limites imposées par la gravité, dans des environnements élaborés avec amour.

: traversez le monde ésotérique de Sel grâce à des sauts rapides et aisés depuis n’importe quelle surface, sans les limites imposées par la gravité, dans des environnements élaborés avec amour. UNE PROGRESSION OFFRANT UN VÉRITABLE DÉFI : combinez rapidité, talent, intelligence et réflexes pour résoudre des énigmes, gagner des bonus et pénétrer dans des zones jusque-là inaccessibles.

: combinez rapidité, talent, intelligence et réflexes pour résoudre des énigmes, gagner des bonus et pénétrer dans des zones jusque-là inaccessibles. UN MONDE SUPERBE ET IMMERSIF : un pays merveilleux aux niveaux visuels et auditifs prenant vie grâce à un magnifique art pixelisé dessiné à la main et une bande-son originale.

Source : Nintendo