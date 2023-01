Dance of Death: Du Lac & Fey - Une enquête sur les traces de Jack l'Éventreur vous attend sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2019, Dance of Death: Du Lac & Fey revient en 2023 sur consoles, Nintendo Switch incluse. 1888 vous tend les bras, ainsi qu'une longue enquête pour tenter d'arrêter Jack l'Éventreur. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous. Dance of Death: Du Lac & Fey sortira officiellement le 27 janvier 2023 sur l'eShop.

Dans Dance of Death : Du Lac & Fey ; les joueurs incarnent les personnages légendaires de Sir Lancelot Du Lac et Morgane Le Fey, également connue sous le nom de Fey. Du Lac est un détective hautement qualifié, tandis que Fey est maudite et vit sous la forme d'un chien. Cette malédiction lui confère un sens aigu de l'odorat et la capacité de parler aux animaux, fournissant à l'équipe des indices supplémentaires et une aide dans leurs enquêtes. Ils bénéficient également de l'aide de la médium Mary Kelly, qui a la capacité de voir dans le futur et de prédire les prochaines victimes de l'Éventreur.

Le jeu offre un large éventail de lieux plus vrais que nature dans le Londres victorien, donnant aux joueurs la possibilité de s'immerger dans les images, les sons et les lieux du Londres de l'Éventreur. Grâce à des scènes de crime historiquement exactes, les joueurs peuvent examiner les scènes et interagir avec les objets et les personnages, en passant des capacités de chaque personnage pour découvrir la vérité et traquer le tristement célèbre Jack l'Éventreur.