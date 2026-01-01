DAMON and BABY - Le nouveau jeu d'action-aventure de Arc System Works attendu pour fin mars sur Nintendo Switch

Curieux mélange de jeu de tir et action-aventure, DAMON and BABY est la dernière création de Arc System Works Co., Ltd. attendue sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 26 mars 2026 . Le titre est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix remisé de 17,99€ jusqu'à son lancement, et passera ensuite à 19,99€

Un action-aventure d'action novateur mêlant jeu de tir et exploration.

Une nouvelle approche du jeu de tir et d'action-aventure

Un action-aventure d'action novateur qui combine l'exploration d'un monde étendu du jeu d'action-aventure avec les techniques précises requises du jeu de tir à deux joysticks. Dans la partie Base, vous pouvez renforcer le roi démon Damon et faire des achats, tandis que dans la partie Exploration, vous devez conquérir la zone en vainquant des ennemis. Progressez dans l'histoire en alternant ces deux parties !

Des combats stratégiques alliant différents types d'armes et de gadgets

Il s'agit d'un système de combat qui intègre à la fois des attaques de mêlée effectuées avec des armes de poing aux attaques à distance effectuées avec des mitrailleuses.

Vous trouverez également des armes plus puissantes au cours de votre exploration.

Au cours des combats contre les boss qui vous attendent à chaque niveau, il vous faudra faire preuve de stratégie en utilisant différents gadgets.

Changement d'apparence et personnalisation libre

Damon évolue tout au long de cette aventure en obtenant diverses compétences et armes. Personnalisez les compétences acquises pour les adapter à votre style de jeu, et modifiez l'apparence de Damon à votre guise grâce aux multiples options vestimentaires disponibles.

Une aventure d'autant plus grande avec le mode coop

Contrôlez le chien qui accompagne Damon pour l'aider en combat et ramasser des objets.

* Disponible uniquement hors ligne.