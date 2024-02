Cybertrash STATYX - Un nouvel action-plateformer à l'ambiance cyberpunk arrive sur Nintendo Switch

Se déroulant dans un futur dystopique où les corporation ont pris le monde en otage et enlèvent les rebelles pour les changer en cyborgs, Cybertrash STATYX nous permet d'incarner Jenet qui compte bien ne pas se laisser faire et tenter de mettre en lumière le complot se préparant contre l'humanité. Disponible le 13 mars prochain au prix de 7,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Courez, sautez, glissez, détruisez les ennemis, gagnez des points d'expérience, améliorez votre personnage - Jenet, qui essaie de s'échapper de la corporation.

Dans un avenir lointain, la partie industrielle du monde s'est séparée de la nature et a construit son infrastructure à travers les activités des corporations locales. Des robots sont utilisés pour contrôler la population. Tous ceux qui sont en désaccord avec la dictature des corporations se sont unis dans l'opposition. La réponse de l'entreprise suit le rythme du progrès technologique, et la population est condamnée à la cyborgisation.

Les personnes sont enlevées et modifiées en installant des manipulateurs neuronaux de diverses manières. En raison de la ressource limitée en puces, les cyborgs fraîchement établis prennent également le contrôle de la population non modifiée. Les personnes capturées voient leurs souvenirs effacés et sont transformées en cyborgs. L'opposition s'affaiblit.

En tant que personnage principal, Janet, vous plongez dans les profondeurs des événements, essayant de vous souvenir du passé et de vous échapper des griffes de la corporation. Découvrez le complot contre l'humanité !