Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - V débarquera au lancement de la Nintendo Switch 2

Après être renait de ses cendres via de multiples patchs, Cyberpunk 2077 est un titre qui mérite que l'on s'y intéresse. Hélas si le voir tourner sur PS4 était douloureux à l'époque, imaginez sur Nintendo Switch première du nom... Bonne nouvelle, CD PROJEKT RED vient d'annoncer à l'occasion du dernier Nintendo Direct que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera disponible au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025 aux formats physique et dématérialisé.

Ce jeu d'action et d'aventure en monde ouvert sera disponible pour la première fois pour les joueurs Nintendo, leur donnant l'opportunité d'entrer dans la peau du mercenaire cybernétique V et de se battre pour la gloire et la survie dans un futur sombre. Les joueurs peuvent explorer Night City, l'un des mondes les plus immersifs du jeu, à la fois dans le jeu de base et dans son extension de thriller d'espionnage Phantom Liberty, disponibles ensemble dans un pack ultime.

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition contient le jeu de base et l'extension Phantom Liberty dans un pack ultime, disponible pour la toute première fois pour les joueurs Nintendo.

Le jeu tire pleinement parti des fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, notamment la visée gyroscopique, les commandes par mouvement, les commandes de l'écran tactile et les capacités de la souris.

Les propriétaires de Nintendo Switch 2 peuvent acheter le jeu le jour du lancement sous forme de carte de jeu physique de 64 Go ou en téléchargement numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch 2.