Cyber Hook, le jeu de parkour très flashy débarque avec fracas

Le monde du jeu vidéo indépendant n'a pas fini de nous surprendre, Cyber Hook, un mélange entre du Parkour, une ambiance retro flashy et le robot-panneau de Nintendo Land est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le titre vous coûtera 14,99 euros (actuellement seulement 11,99 euros jusqu'au 14 juillet prochain ) afin de vous initier à la très exigeante discipline du parkour.

Dans une ambiance assez folle le jeu vous demandera d'alterner entre des phases de plateformes et phases de shoot afin de parvenir le plus vite possible à la fin de ses niveaux. Sa bande-annonce de lancement, disponible ci-dessous, laisse d'ailleurs présager un titre très nerveux et exigeant qui mettra vos réflexes et vos sens à rude épreuve.

Cyber Hook est un jeu de plates-formes 3D rapide dans lequel vous userez de vos compétences en parkour et d'un grappin afin de grimper et courir sur les murs tout en combattant des ennemis et faisant exploser des blocs à l'aide d'un pistolet laser. Hâtez-vous dans ce décor retrowave flashy pour tester vos compétences de parkour, mais faites attention, un saut raté pourrait vous coûter la vie. FONCTIONS Du parkour intense Un gameplay de parkour rapide en 3D qui vous plonge dans des défis intenses de plates-formes. Grimpez et courez sur les murs, mais faites attention de sauter aux bons moments ou vous ferez une chute mortelle. Outils à votre disposition Utilisez un grappin pour voler dans les niveaux en vous accrochant à des blocs, tout en les faisant exploser ainsi que vos adversaires à l'aide d'un pistolet laser au bout de votre doigt. Modifiez le jeu Courbez l'espace-temps pour vous sauver d'une chute mortelle et découvrez de nouvelles options de déplacement pour réussi les défis. Dans Cyber Hook, vous pouvez créer votre propre voie en défiant les lois de la physique et en changeant la conception du niveau. Une abondance de niveaux + de 70 niveaux pour mettre à l'épreuve vos compétences de parkour. Des classements mondiaux Gagnez votre place au sommet des classements et regardez les autres joueurs afin de trouver les meilleures stratégies pour réussir les niveaux.