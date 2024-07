Cyber Citizen Shockman Zero s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Après la sortie du troisième épisode il y a quelques semaines à peine, Cyber Citizen Shockman revient ce mois-ci avec un nouvel opus : Cyber Citizen Shockman Zero. Proposé au prtit prix de 6,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents à partir de vendredi 5 juillet , nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

L'histoire du jeu

Le moteur nouvellement inventé par le Dr Gotokuji a été volé par le groupe maléfique B.B. Dan ! Ils ont commencé à envahir la ville à l'aide de leurs sbires cybernétiques sous les ordres de leur chef, le Dr Shen Kung, un scientifique fou ! C'est au puissant duo formé par Raita et Azuki qu'il incombe de mettre fin à tout ce chaos. Dans ce titre d'action, vous traverserez 8 étapes remplies d'ennemis uniques et de grands combats de boss. Disponible officiellement en anglais pour la première fois en version numérique, ce jeu est facile à jouer mais difficile à maîtriser. Prenez un ami pour profiter du mode deux joueurs et déclencher de puissantes attaques en équipe ! Comme dans tous les précédents opus de la série, le jeu comprend un superbe mode coopératif à deux joueurs.

Attaquez Attaquez !

Cyber Citizen Shockman Zero propose de nouveaux héros, des scènes uniques, de l'action et un gameplay qui en font un jeu vraiment différent ! Les joueurs prennent le contrôle des techniques de combat et des attaques par rayon uniques de Raita ou d'Azuki. Raita se bat comme un boxeur en utilisant des attaques physiques, tandis qu'Azuki se bat avec une épée, ainsi qu'avec des coups combinés. En plus de l'attaque normale, les personnages peuvent lancer une puissante attaque de rayon (maintenir le bouton d'attaque enfoncé pour charger).