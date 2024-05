Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World fait ses débuts en Occident sur Nintendo Switch

Un classique sur l'Archipel qui n'a jamais réussi à s'offrir une percée en Occident, c'est malheureusement le cas de nombreux jeux rétro. Heureusement à notre époque, éditeurs et développeur n'hésitent plus à ressortir les classiques des tiroirs pour les faire découvrir au plus grand nombre. C'est le cas notamment de Ratalaika Games et de Shinyuden qui nous proposent pour la première fois en Occident Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World. Attendu pour ce vendredi 3 mai 2024, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Sorti initialement en 1992, Cyber Citizen Shockman 3: The princess from another world débarque pour vous replonger dans le passé !

Alors que Sonya vient de décrocher le gros lot à la loterie, Arnold et elle se rendent sur une île tropicale du sud afin d'y passer des vacances bien méritées.

Toutefois, le paradis ne tarde pas à se transformer en véritable enfer lorsqu'un étrange vaisseau apparaît pour attaquer la ville. Ne pouvant ignorer le chaos devant leurs yeux, Arnold et Sonya se transforment en Shockman pour se lancer dans la bataille contre ce nouvel ennemi mystérieux ! Caractéristiques : Explorez des niveaux divers et variés reprenant le gameplay des jeux de plateforme ou des shoot 'em up à défilement

Affrontez de puissants boss en solo ou avec un ami dans le mode Coop à deux joueurs

Une nouvelle traduction en anglais et la version originale japonaise incluse

Une galerie d’images avec des scans réalisés à la main

Des fonctionnalités d'émulation pratiques telles que le retour en arrière/l'avance, un système de sauvegarde et des filtres CRT

