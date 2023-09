Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace débarque cette semaine sur Nintendo Switch

Si vous avez apprécié Cyber Citizen Shockman premier du nom paru sur Nintendo Switch en mai dernier, vous serez ravis d'apprendre que ce Mega Man-Like revient pas plus tard que cette semaine sur Nintendo Switch avec une suite sobrement intitulée Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace. Attendu pour le 22 septembre 2023 au petit prix de 5,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Sorti initialement en 1992, le jeu de plateforme d’action Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace débarque sur consoles pour vous replonger dans le passé.

Rejoignez les héros bioniques, Arnold et Sonya, dans leur mission de protéger la Terre d’une invasion d’aliens. Sautez, volez et éliminez vos ennemis à travers des niveaux regorgeant d’aliens robotiques malfaisants. Anéantissez des boss épiques et sauvez vos alliés des griffes du mal.

Caractéristiques