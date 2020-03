Cyanide and Happiness - Freakpocalypse contaminera bientôt la Nintendo Switch

Nouveau titre signé Explosm Games à destination de la Nintendo Switch, Cyanide and Happiness - Freakpocalypse est un jeu d'aventure qui nous demandera d'explorer un monde sur le déclin, résoudre des énigmes, et survivre à l'apocalypse. Si nous avons à l'heure actuelle très peu d'informations sur le contenu du titre, le style graphique vous aura forcément interpellé si vous trainez un peu sur les réseaux sociaux. Cyanide and Happiness étant connu pour ses mini-bande dessinées à l'humour noir mettant en scène des personnages à la tête ronde et au corps carré.

En attendant de plus amples informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous l'extrait de Cyanide and Happiness - Freakpocalypse dévoilé lors de l'Indie World du 17 mars 2020.Le titre est attendu dans le courant de l'été 2020 .