Curved Space le renouveau du shmup spatial sort très bientôt

Prévu pour le 13 juillet prochain Curved Space est un Shoot'em up à l'ancienne inspiré de la grande époque des jeux d'arcade. Disposant de nombreux modes et de défis à foison Curved Space semble assez prometteur pour les amateurs du genre Shmup, les couleurs, l'ambiance générale du titre et sa bande-son pourrait aider à convaincre les autres. Au vu de la bande-annonce et des informations données par les développeurs ci-dessous, Curved Space mettra vos réflexes à l'épreuve grâce à son gameplay dynamique.

Êtes-vous intéressés par ce Shoot'em up spatiale au vu de ses premières images ? Dites-le-nous en commentaires.