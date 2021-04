Curse of the Dead Gods - La mise à jour gratuite Curse of the Dead Cells enfin disponible

Si vous avez déjà fait le tour du jeu Action / Rogue-Like Curse of the Dead Gods signé Passtech Games, voici de quoi vous donner envie de relancer le jeu encore quelques heures. Fruit d'un partenariat avec Focus Home Interactive, Curse of the Dead Gods se voit bénéficier d'un tout nouveau contenu gratuit dénommé Curse of the Dead Cells. Au menu, de nouvelles armes, reliques et autres malédictions vous attendent dans les profondeurs des temples.

Et si jamais vous n'avez pas encore cédé à l'achat de Curse of the Dead Gods, une remise de -20% est actuellement disponible sur l'eShop jusqu'au 25 avril, faisant tomber le prix à 15,99€.