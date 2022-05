Curious Expedition 2 dévoile son nouveau DLC : Shores of Taishi

Si vous êtes adepte d'expérience vidéoludique atypique, peut-être avez-vous déjà entendu parler de Curious Expedition 2 paru en août 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour ceux ayant déjà terminé ce curieux mélange de roguelike narratif au tour par tour, un nouveau DLC dénommé Shores of Taishi vient tout juste d'être dévoilé en vidéo. Attendu pour le 19 mai 2022 , ce dernier sera proposé au prix de 5,99€ sur la boutique virtuelle de la console.

Shores of Taishi ajoute une abondance de nouveau contenu aux terres mystérieuses de Curious Expedition 2. Un nouveau type d'île, Celestial Shores, s'accompagne d'un tout nouveau jeu de tuiles, d'une nouvelle mécanique de jeu liée à la téléportation entre les îlots et de la nouvelle Tribu des Paons. Shores of Taishi permettra aux joueurs de recruter six nouveaux personnages dans leur groupe, dont le panda rouge, le tanuki, le chasseur de fantômes et le guerrier paon. Ce n'est pas tout : avec six nouveaux types d'ennemis, quatre nouveaux lieux, six nouvelles pièces d'équipement, sept nouveaux objets de santé, sept nouveaux trophées et quatre nouveaux niveaux à débloquer, il y a beaucoup de nouveau contenu à découvrir.