Cult of the Lamb Les brebis égarées sont convoquées sur Nintendo Switch en 2022

Annoncé en août dernier sur Nintendo Switch, Cult of the Lamb développé Massive Monster est passé relativement inaperçu depuis. Heureusement, les développeurs viennent de nous gratifier d'un tout nouveau trailer, et re-confirment que le titre est toujours attendu dans le courant de l'année 2022 sur console hybride et supports concurrents. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le nouveau trailer du jeu.

AMEN. Cult of the Lamb place les joueurs dans le rôle d’un agneau possédé, sauvé de la mort par un inquiétant étranger : il est chargé de séduire un maximum de fidèles pour rembourser sa dette. Démarrez votre propre culte dans cette contrée pleine de faux prophètes en vous aventurant dans des régions diverses et mystérieuses pour construire une communauté fidèle d’adorateurs de la forêt, et répandre votre Parole en vue de vous imposer comme l’idole suprême. Chaque excursion dans ce royaume tentaculaire révèle des hordes croissantes de nouveaux ennemis toujours plus dangereux, sans oublier les cultes rivaux dont les dirigeants influents doivent absolument être vaincus. Absorbez leurs pouvoirs et affirmez la domination de votre culte ! Les décisions que vous prenez en tant que leader déterminent la manière dont vos fidèles vous voient : serez-vous aimé pour votre bienveillance, admiré pour votre sagesse ou craint pour votre sévérité ? Suivez la horde sur cultofthelamb.com ainsi que sur Twitter, @MassiveMonsters.