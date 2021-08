Cult of the Lamb - Le Seigneur des Agneaux fera son apparition sur PC et consoles en 2022

Les développeurs de Massive Monster, épaulés par Devolver Digital viennent de dévoiler leur prochain projet à paraître sur PC et consoles en 2022 : Cult of the Lamb. Au programme, un jeu mêlant gestion et dungeon-crawler où l'objectif est de d'incarner un agneau sauvé de la mort et de créer un culte composé d'un nombre important de fidèles, afin de s'affranchir de cette dette de vie. Le tout dans une atmosphère à la fois mignonne et sombre.

En attendant la confirmation de la version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

Cult of the Lamb place les joueurs dans le rôle d’un agneau possédé, sauvé de la mort par un inquiétant étranger : il est chargé de séduire un maximum de fidèles pour rembourser sa dette. Démarrez votre propre culte dans cette contrée pleine de faux prophètes en vous aventurant dans des régions diverses et mystérieuses pour construire une communauté fidèle d'adorateurs de la forêt, et répandre votre Parole en vue de vous imposer comme l’idole suprême. Chaque excursion dans ce royaume tentaculaire révèle des hordes croissantes de nouveaux ennemis toujours plus dangereux, sans oublier les cultes rivaux dont les dirigeants influents doivent absolument être vaincus. Absorbez leurs pouvoirs et affirmez la domination de votre culte !

En revenant à votre base, il vous faut subvenir aux besoins de vos fidèles afin de bénéficier de leur dévotion. Utilisez des ressources pour construire des bâtiments, invoquez de sombres rituels pour apaiser les dieux et dispensez vos meilleurs sermons pour renforcer la foi de vos ouailles. À mesure que leur dévouement grandit, vos pouvoirs s’améliorent pour vous permettre de vous aventurer plus loin dans la forêt mystérieuse afin d’en découvrir les plus sombres secrets.