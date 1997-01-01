Culdcept The First Saturn Tribute débarque pour la première fois en Europe

Initialement sorti sur Saturn en 1997 au Japon, mais n'ayant jamais quitté l'archipel, Clear River Games et City Connection viennent d'annoncer l'arrivée du premier jeu de la franchise Culdcept en Europe sous le nom Culdcept The First Saturn Tribute. Le titre est attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes à partir du 8 septembre 2026. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Dans Culdcept The First Saturn Tribute, les joueurs entrent dans l’univers fictif de l’Espace Culdra, créé par la toute-puissante déesse Culdra, créatrice de Culdcept, un livre suffisamment puissant pour manier le pouvoir de la création elle-même. Les joueurs incarnent un « Cepter » partant au combat avec son Book, un deck personnalisé de 50 cartes.

Progressez sur la carte au gré des lancers de dés et invoquez une grande variété de créatures impressionnantes, en utilisant stratégiquement vos cartes pour avancer sur les cases où vous atterrissez. Dans Culdcept The First Saturn Tribute, chaque terrain sur lequel vous placez une créature devient votre territoire, et grâce aux cartes de sort (Spell Cards), les joueurs peuvent influencer les lancers de dés, soutenir leurs créatures ou saboter leurs rivaux.

Cependant, parcourir la carte ne sera pas une tâche facile. Si vous tombez sur le territoire d’un autre joueur, cela vous coûtera cher, car vous devrez payer un péage en Magic Power. Mais ne vous laissez pas faire sans combattre : invoquez une créature, remportez la bataille et revendiquez le territoire comme le vôtre ! Dans Culdcept The First Saturn Tribute, la clé de la victoire ne repose pas uniquement sur les statistiques et les capacités spéciales des créatures, mais aussi sur les différents effets des cartes d’objet (Item Cards) et des bonus de soutien accordés par le terrain ou par les alliés.

Conquérez des territoires et augmentez votre Magic Power pour prendre l’avantage. Le premier Cepter à atteindre le montant de Magic Power requis et à revenir au Château est déclaré vainqueur. Une fois la bataille remportée, les joueurs reçoivent un ensemble aléatoire de cartes en fonction de leur classement, qu’ils peuvent intégrer à leur Book afin d’affiner leurs stratégies pour le prochain affrontement.

En plus du jeu légendaire lui-même, Culdcept The First Saturn Tribute proposera plusieurs améliorations de confort pensées pour les joueurs modernes. Parmi elles :

Retour en arrière (Rewind) : permet de revenir à n’importe quel moment où un point de contrôle a été franchi dans un Fort ou au Château.

: permet de revenir à n’importe quel moment où un point de contrôle a été franchi dans un Fort ou au Château. Sauvegarde et chargement rapides (Quick Save & Load) : permet de sauvegarder et charger à tout moment, indépendamment du système de sauvegarde classique du jeu.

: permet de sauvegarder et charger à tout moment, indépendamment du système de sauvegarde classique du jeu. Bonus Pack : augmente le nombre de cartes de récompense reçues à la fin d’une partie (option activable/désactivable dans le menu).

: augmente le nombre de cartes de récompense reçues à la fin d’une partie (option activable/désactivable dans le menu). Reveal Hands : nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher en permanence à l’écran la main du joueur ainsi que celle de l’adversaire — des informations qui n’étaient visibles qu’à certains moments dans la version originale. Cette option peut être activée ou désactivée, et la taille de l’affichage s’adapte automatiquement à la disposition de l’écran.

: nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher en permanence à l’écran la main du joueur ainsi que celle de l’adversaire — des informations qui n’étaient visibles qu’à certains moments dans la version originale. Cette option peut être activée ou désactivée, et la taille de l’affichage s’adapte automatiquement à la disposition de l’écran. Changement de langue (Language Switching) : permet de jouer en japonais ou en anglais.

Culdcept The First Saturn Tribute devrait sortir en téléchargement numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi qu’en version physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5, lancées simultanément. L’édition standard sera proposée au prix conseillé de 34,99 $ / 29,99 €, tandis que l’édition Deluxe sera vendue au prix conseillé de 79,99 $ / 69,99 €.