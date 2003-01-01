Culdcept BEGINS sortira mi-juin sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Cela fait une décennie que la licence Culdcept n'avait pas eu le droit à un nouvel épisode. Le dernier Nintendo Direct Partner Showcase a été l'occasion d'apercevoir brièvement la nouvelle entrée attendue sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Ce nouvel épisode se nomme Culdcept BEGINS et sera officiellement disponible à partir du 16 juin 2026 en dématérialisé, mais également en version physique (sur Nintendo Switch 2 uniquement). Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous, accompagné des visuels des versions physiques qui seront proposées par Clear River Games.

Histoire

Le Livre de la Création, Culdcept, a été créé par la déesse Culdra. Ceux qui manient ses fragments, des tablettes mystiques appelées Culds, sont appelés Cepters.

Un jeune garçon nommé Kamur est transféré à la Royal Cept Academy, où se réunissent les Cepters de tout le royaume. Reconnu pour son potentiel exceptionnel, Kamur est sélectionné pour rejoindre le régiment royal de la garde des Cepters du royaume.

Au milieu d'un conflit féroce qui menace tout le continent, Kamur grandit en tant que Cepter et finit par connaître un véritable éveil.

Système de jeu

Un ensemble de règles simples permet aux joueurs de se déplacer sur le plateau en lançant des dés et d'étendre leurs territoires à l'aide de cartes. Allez-vous percevoir des péages auprès de vos rivaux ou vous emparer de leurs terres par la force des armes ? La lutte intense pour la domination rend chaque instant palpitant.

Développez vos territoires et accumulez la quantité de pouvoir magique nécessaire pour remporter la victoire ! Profitez d'une expérience unique et profonde qui allie la chance des dés à la stratégie du jeu de cartes, une caractéristique distinctive de ce titre.

Cartes (Tablettes)

Le jeu propose environ 400 cartes différentes. Choisissez 40 cartes parmi les trois catégories ci-dessous pour créer votre propre Livre (jeu) adapté à vos préférences et à votre stratégie. Découvrez vos combinaisons préférées et essayez de construire votre Livre ultime.

Cartes Créature

Cartes qui invoquent des créatures. Elles peuvent être utilisées pour étendre vos propres territoires ou conquérir ceux de vos adversaires. Chaque créature appartient à l'un des cinq attributs et possède des capacités uniques.

Cartes Objet

Cartes qui soutiennent vos créatures au combat. Elles ne se contentent pas d'améliorer l'attaque ou la défense : en utilisant leurs capacités spéciales, vous pouvez renverser la situation même dans des circonstances défavorables.

Cartes Sort

Cartes qui influencent le déroulement du jeu et permettent parfois de coincer vos adversaires. Utilisées habilement, elles peuvent changer radicalement le cours d'une partie et sont indispensables pour remporter la victoire.