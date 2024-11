Cuisineer dévoile les nouveautés de sa version console sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur Steam, Cuisineer aura finalement le droit à une sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes au début de l'année 2025. Pour l'occasion, Marvelous nous propose de découvrir un nouveau trailer mettant en avant les nouvelles fonctionnalités du titre. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous, en attendant la date de sortie du jeu calée au 28 janvier 2025 .

Après avoir reçu une lettre inattendue de ses parents, l'aventurière indépendante Pom rentre immédiatement chez elle à Paell, où sa famille a disparu sans laisser de traces en laissant son restaurant adoré à l'abandon. La montagne de dettes et le village en manque de bonne cuisine poussent ainsi Pom à explorer d'immenses donjons en quête des plus rares épices, viandes et autres légumes pour poursuivre le rêve de ses parents.

Enfoncez-vous dans des donjons et cuisinez des plats légendaires dans la peau de Pom, une aventurière devenue restauratrice malgré elle ! L'action sur le thème de la nourriture proposée par Cuisineer vous poussera à préparer des repas à la dure, en écumant des donjons à la recherche de matériaux et d'ingrédients. Brandissez vos ustensiles contre poulets géants, crevettes-artillerie, poivrons cracheurs de feu et autres dangers, le tout en sirotant un bon thé aux perles. Travaillez avec des artisans locaux pour personnaliser votre cuisine et adaptez votre salle aux besoins des clients fidèles avides de découvrir les recettes uniques que vous avez concoctées.

La sortie Nintendo Switch de Cuisineer agrémente son gameplay séduisant de nouveaux ingrédients parmi lesquels armes, fêtes sur toute l'année, garde-robe et bien d'autres intégrations alléchantes qui ne manqueront pas de relever la sauce originale.